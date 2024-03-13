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Зеленский посвятил вечернее обращение тем, кто спасает жизнь украинцев после атак врага

13 марта 2024 23:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский посвятил вечернее обращение тем, кто спасает жизнь украинцев после атак врага
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, участвовавших в поисково-спасательных операциях в Сумской области. Он обратил внимание, что очень важно показывать украинцам, что государство не бросит их в трудную минуту.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении в среду, 13 марта.

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"Хочу сейчас еще раз поблагодарить всех, кто участвует в спасательных операциях, работает на разборе завалов, помогает, поддерживает людей, потерявших родных. Очень важно, чтобы после российских ударов наши люди не оставались в одиночестве с болью и проблемами", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что реагировать и регулировать все ситуации так, чтобы люди действительно чувствовали, что Украина всегда помогает, — это обязанность местных властей, всех государственных и коммунальных служб, а если нужно, то и центральных властей.

"И что бы ни произошло, поддержка будет в каждом уголке нашего государства. Именно так, как это и нужно", — отметил Зеленский.

Особо президент отметил работников ГСЧС Украины в Сумской области, а именно сержантов Олега Сахненко и Ивана Ворожко, а также мастера-сержанта Владимира Пономаренко, капитана Александра Моисеенко и полковника Владимира Прокопчука.

"Также отмечу коллектив ГСЧС на Днепровщине, в том числе тех, кто работает в Кривом Роге, помогает беречь нормальную жизнь людей. Сержант Максим Железный, мастер-сержант Александр Махно, старший лейтенант Илья Мустяца, капитан Владимир Гаврилюк и работники Государственного горно-спасательного отряда ГСЧС Дорошенко и Евгений Коновалов. Благодарю вас, ребята, и всех ваших коллег!" — сообщил президент.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 13 марта город Сумы   атаковали дронами-камикадзе типа Shahed. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места обстрела и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, что в Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов.

Владимир Зеленский
война
украинцы
ГСЧС
Украина
президент

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