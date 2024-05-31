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Зеленський прибув у Стокгольм на Саміт Україна — Північна Європа, де хоче підписати три угоди

31 травня 2024 10:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський 31 травня перебуває з візитом у Стокгольмі — що планується
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня, прибув у столицю Швеції Стокгольм. Там відбудеться третій саміт Україна — Північна Європа.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Сьогодні я в Стокгольмі на третьому саміті Україна — Північна Європа. Наші ключові пріоритети: ППО для України — маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу Росії до миру", — йдеться у повідомленні.

Зеленський вважає, що сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам. 

У Стокгольмі він планує зустрітися з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", — наголосив український лідер.

Крім того, Президент зустрінеться з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 28 травня Зеленський під час візиту до Лісабону підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Також вони зустрілися з рідними українських воїнів.

Крім того, 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.

Володимир Зеленський
угода
саміт
війна в Україні
Швеція

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