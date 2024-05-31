Зеленский 31 мая находится с визитом в Стокгольме - что планируется

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, прибыл в столицу Швеции Стокгольм. Там состоится третий саммит Украина — Северная Европа.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Сегодня я в Стокгольме на третьем саммите Украина — Северная Европа. Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины — обеспечить больше систем, совместные оборонные производства и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру", — говорится в сообщении.

Зеленский считает, что сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке принципиальных и последовательных союзников и благодаря новым соглашениям о безопасности.

В Стокгольме он планирует встретиться с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Исландии Бьярни Бенеди.

"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Президент встретится с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 28 мая Зеленский во время визита в Лиссабон подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Также они встретились с родными украинских воинов.

Кроме того, 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.