Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский прибыл в Стокгольм на Саммит Украина — Северная Европа, где хочет подписать три соглашения arrow

Зеленский прибыл в Стокгольм на Саммит Украина — Северная Европа, где хочет подписать три соглашения

31 мая 2024 10:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский 31 мая находится с визитом в Стокгольме - что планируется
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, прибыл в столицу Швеции Стокгольм. Там состоится третий саммит Украина — Северная Европа.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский приехал на саммит в Стокгольм 31 мая

"Сегодня я в Стокгольме на третьем саммите Украина — Северная Европа. Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины — обеспечить больше систем, совместные оборонные производства и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру", — говорится в сообщении.

Зеленский считает, что сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке принципиальных и последовательных союзников и благодаря новым соглашениям о безопасности.

В Стокгольме он планирует встретиться с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Исландии Бьярни Бенеди.

"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Президент встретится с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, 28 мая Зеленский во время визита в Лиссабон подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Также они встретились с родными украинских воинов.

Кроме того, 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.

Владимир Зеленский
соглашение
саммит
война в Украине
Швеция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера