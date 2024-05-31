Зеленский 31 мая находится с визитом в Стокгольме - что планируется

Зеленский прибыл в Стокгольм на Саммит Украина — Северная Европа, где хочет подписать три соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, прибыл в столицу Швеции Стокгольм. Там состоится третий саммит Украина — Северная Европа.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский приехал на саммит в Стокгольм 31 мая
"Сегодня я в Стокгольме на третьем саммите Украина — Северная Европа. Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины — обеспечить больше систем, совместные оборонные производства и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру", — говорится в сообщении.
Зеленский считает, что сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке принципиальных и последовательных союзников и благодаря новым соглашениям о безопасности.
В Стокгольме он планирует встретиться с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и премьер-министром Исландии Бьярни Бенеди.
"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", — подчеркнул украинский лидер.
Кроме того, Президент встретится с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.
Напомним, 28 мая Зеленский во время визита в Лиссабон подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Также они встретились с родными украинских воинов.
Кроме того, 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.
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