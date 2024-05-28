Зеленський під час візиту до Лісабона 28 травня зустрівся з українцями

Зеленський і Монтенегру з українцями. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, під час візиту до Лісабону підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Також вони зустрілися з рідними українських воїнів.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

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"Разом із Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру зустрілися з рідними українських воїнів — дружинами, дітьми, а також із представниками української громади в Португалії", — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував їм за щире спілкування та Португалії за абсолютну повагу до наших громадян.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, безпекова угода з Португалією закріплює зобов'язання підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Також ми писали, що Португалія підтвердила свою участь у Саміті миру у Швейцарії. Відомо, що він відбудеться 15 червня цього року.