Зеленський під час візиту до Лісабона 28 травня зустрівся з українцями

Зеленский и Монтенегру с украинцами. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, во время визита в Лиссабон подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Также они встретились с родными украинских воинов.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"Вместе с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру встретились с родными украинских воинов - женами, детьми, а также с представителями украинской общины в Португалии", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил их за искреннее общение и Португалию за абсолютное уважение наших граждан.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, соглашение безопасности с Португалией закрепляет обязательство поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Также мы писали, что Португалия подтвердила свое участие в Саммите мира в Швейцарии. Известно, что он пройдет 15 июня этого года.