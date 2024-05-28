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Зеленский и Монтенегру встретились с родными украинских воинов

28 мая 2024 22:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленський під час візиту до Лісабона 28 травня зустрівся з українцями
Зеленский и Монтенегру с украинцами. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, во время визита в Лиссабон подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Также они встретились с родными украинских воинов.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"Вместе с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру встретились с родными украинских воинов - женами, детьми, а также с представителями украинской общины в Португалии", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил их за искреннее общение и Португалию за абсолютное уважение наших граждан.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, соглашение безопасности с Португалией закрепляет обязательство поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Также мы писали, что Португалия подтвердила свое участие в Саммите мира в Швейцарии. Известно, что он пройдет 15 июня этого года.

Владимир Зеленский
ВСУ
украинцы
Португалия
защитники

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