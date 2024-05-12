Зеленський показав українських матерів під час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

В Україні у неділю, 12 травня, відзначають День матері. Президент Володимир Зеленський показав мам під час війни.

Відео український лідер опублікував у Telegram.

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Глава держави зазначив, що 12 травня — це особливий для всіх нас день.

"Сьогодні, як і решта світу, українці віддають шану найдорожчій людині у нашому житті. Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час", — наголосив Зеленський.

За його словами, мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей.

Нагадаємо, Зеленський висловив свою подяку українським захисникам, які активно діють на передовій та протистоять російському наступу. Глава держави висловив письмову вдячність військовим, а також поділився фото їхньої бойової діяльності.

Також 10 травня глава держави з нагоди Великоднього тижня зустрівся з представниками єпископату Православної церкви України й Української греко-католицької церкви. Глава держави привітав усіх із Великоднем і подякував за молитви й конкретні справи для підтримки українців.