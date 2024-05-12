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Зеленский показал украинских матерей во время войны

12 мая 2024 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский показал украинских матерей во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине в воскресенье, 12 мая, отмечают День матери. Президент Владимир Зеленский показал мам во время войны.

Видео украинский лидер опубликовал в Telegram.

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Глава государства отметил, что 12 мая — это особый для всех нас день.

"Сегодня, как и остальной мир, украинцы чтят самого дорогого человека в нашей жизни. Мы любим и благодарны нашим мамам за их тяжелый труд, доброту и необычайное мужество в это сложное для нашей страны время", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, мамы вдохновляют нас и дают силы бороться ради будущего наших детей.

Напомним, Зеленский выразил свою благодарность украинским защитникам, которые активно действуют на передовой и противостоят российскому наступлению. Глава государства выразил письменную благодарность военным, а также поделился фото их боевой деятельности.

Также 10 мая глава государства в честь Пасхальной недели встретился с представителями епископата Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Глава государства поздравил всех с Пасхой и поблагодарил за молитвы и конкретные дела для поддержки украинцев.

Владимир Зеленский
война
украинцы
Украина
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День матери

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