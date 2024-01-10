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Зеленський підписав закони, які спростили доставку важливої техніки для ЗСУ

10 січня 2024 22:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський підписав закони, які спростили доставку важливої техніки для ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Президента України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні скасують податок на додану вартість та мито на ввезення радіолокаційних приладів, техніки для радіоелектронної боротьби та пластин для бронежилетів. Наразі все це спорядження вкрай необхідне воїнам Збройних сил України.

Відповідні законопроєкти №10341 та №10342 10 січня підписав Президент України Володимир Зеленський.

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Законопроєкт №10341. Фото: скриншот
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Законопроєкт №10342. Фото: скриншот

Спрощення завезення військової техніки

Ці законопроєкти ухвалили депутати Верховної Ради одразу і у першому, і у другому читанні ще 20 грудня минулого року.

Під час обох голосувань голоси віддали по 323 нардепи, розповів перший заступник голови Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Автор законопроєкту

Автором обох законопроєктів є голова вказаного комітету народний депутат Данило Гетманцев.

"ВР підтримала мої законопроєкти 10341 та 10342 про звільнення від оподаткування радіолокаційних приладів та пластин для бронежилетів. Ці зміни вкрай необхідні для нашої перемоги", — прокоментував Гетманцев.

Про це розповідає, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви, щоб зустрітися з президентом Гітанасом Науседою. Український лідер відзначив об'єднання двох країн у боротьбі з російським ворогом та подякував усьому народу Литви за підтримку та допомогу Україні.

Нагадуємо, що російський диктатор Володимир Путін не заспокоїться, поки не знищить усю Україну. Цивілізований світ має протистояти цим намірам.

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