Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Зеленский подписал законы, упростившие доставку важной техники для ВСУ arrow

Зеленский подписал законы, упростившие доставку важной техники для ВСУ

10 января 2024 22:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский подписал законы, упростившие доставку важной техники для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине отменят налог на добавленную стоимость и таможенную пошлину на ввоз радиолокационных приборов, техники для радиоэлектронной борьбы и пластин для бронежилетов. Пока все это снаряжение крайне необходимо воинам Вооруженных сил Украины.

Соответствующие законопроекты №10341 и №10342 10 января подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:
закон
Законопроект №10341. Фото: скриншот
закон
Законопроект №10342. Фото: скриншот

Упрощение завоза военной техники

Данные законопроекты приняли депутаты Верховной Рады сразу и в первом, и во втором чтении еще 20 декабря прошлого года.

Во время обоих голосований голоса отдали по 323 нардепа, рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Автор законопроекта

Автором обоих законопроектов является глава указанного комитета народный депутат Даниил Гетманцев.

"ВР поддержала мои законопроекты 10341 и 10342 об освобождении от обложения радиолокационных приборов и пластин для бронежилетов. Эти изменения крайне необходимы для нашей победы", — прокомментировал Гетманцев.

Об этом рассказывает, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой. Украинский лидер отметил объединение двух стран в борьбе с российским врагом и поблагодарил весь народ Литвы за поддержку и помощь Украине.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока не уничтожит всю Украину. Цивилизованный мир должен противостоять этим намерениям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме