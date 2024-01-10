Зеленский подписал законы, упростившие доставку важной техники для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента Украины

В Украине отменят налог на добавленную стоимость и таможенную пошлину на ввоз радиолокационных приборов, техники для радиоэлектронной борьбы и пластин для бронежилетов. Пока все это снаряжение крайне необходимо воинам Вооруженных сил Украины.

Соответствующие законопроекты №10341 и №10342 10 января подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Законопроект №10341. Фото: скриншот

Законопроект №10342. Фото: скриншот

Упрощение завоза военной техники

Данные законопроекты приняли депутаты Верховной Рады сразу и в первом, и во втором чтении еще 20 декабря прошлого года.

Во время обоих голосований голоса отдали по 323 нардепа, рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Автор законопроекта

Автором обоих законопроектов является глава указанного комитета народный депутат Даниил Гетманцев.

"ВР поддержала мои законопроекты 10341 и 10342 об освобождении от обложения радиолокационных приборов и пластин для бронежилетов. Эти изменения крайне необходимы для нашей победы", — прокомментировал Гетманцев.

Об этом рассказывает, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой. Украинский лидер отметил объединение двух стран в борьбе с российским врагом и поблагодарил весь народ Литвы за поддержку и помощь Украине.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока не уничтожит всю Украину. Цивилизованный мир должен противостоять этим намерениям.