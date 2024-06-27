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Зеленський підписав закон про електронний проїзний квиток — що зміниться

27 червня 2024 21:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Електронні квитки в Україні — Зеленський підписав закон
Оплата проїзду в автобусі. Фото: Львівська міська рада
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, підписав закон № 5705, який надає юридичну силу електронному квитку. Тепер він прирівнюється до традиційного паперового квитка.

Про це стало відомо з картки закону на сайті Верховної Ради.

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Норми закону стосуються автомобільного та міського електричного транспорту, зокрема автобусів, трамваїв і тролейбусів. Електронний квиток тепер отримує статус офіційного документа для перевезення пасажирів та їхнього багажу.

Закон також спрямований на створення умов для ефективного функціонування автоматизованої системи оплати проїзду в міському транспорті. Місцеві влади можуть отримати доступ до спеціалізованого програмного забезпечення через транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua.

Раніше Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Документ офіційно закріплює англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в країні.

Також ми повідомляли, що президент підписав закон щодо імплементації норм європейського законодавства з роумінгу. Тепер українці зможуть чотири місяці користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів, а європейці, відповідно, в Україні.

Володимир Зеленський
закон
е-квиток
Україна
автобуси
президент
квитки
громадський транспорт

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