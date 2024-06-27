Электронные билеты в Украине — Зеленский подписал закон

Оплата проезда в автобусе. Фото: Львовский городской совет

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 июня, подписал закон № 5705, придающий юридическую силу электронному билету. Теперь он приравнивается к традиционному бумажному билету.

Об этом стало известно с карточки закона на сайте Верховной Рады.

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Закон об электронном билете

Нормы закона касаются автомобильного и городского электрического транспорта, включая автобусы, трамваи и троллейбусы. Электронный билет получает статус официального документа для перевозки пассажиров и их багажа.

Закон также направлен на создание условий для эффективного функционирования автоматизированной системы оплаты проезда в городском транспорте. Местные власти могут получить доступ к программному обеспечению через транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua.

Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине. Документ официально закрепляет английский язык как один из языков международного общения в стране.

Также мы сообщали, что президент подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Теперь украинцы смогут четыре месяца пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей, а европейцы соответственно в Украине.