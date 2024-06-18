Єдина роумінгова зона з ЄС — Зеленський підписав закон

Роумінг. Фото ілюстративне: Pexels

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо імплементації норм європейського законодавства з роумінгу. Тепер українці зможуть чотири місяці користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів, а європейці, відповідно, в Україні.

Інформація про підписання закону № 10265 з'явилася на сайті парламенту 17 червня.

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На що спрямований закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Мета закону — поступова інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС. Україна має приєднатися до єдиної роумінгової зони ЄС "Роумінг як вдома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH) та перейти у режим внутрішнього ринку з ЄС щодо послуг роумінгу.

Послуга RLAH передбачає, що під час подорожей країнами ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені до домашнього пакета послуг. Таким чином сплачувати за послуги роумінгу додатково не потрібно. Переваги загальної роумінгової зони доступні й користувачам європейських операторів під час подорожей Україною.

Чим корисний закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Закон також врегульовує українське законодавство у сфері електронних комунікацій із законодавством ЄС.

Автори документа вважають, що закон сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату для бізнесу: передбачається, що українські компанії, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами, отримають високий рівень довіри. Нові правила також мають забезпечити співпрацю з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для набуття Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій.

Нагадаємо, що SpaceX тестує нову послугу супутникового Інтернету Starlink: підключатися можна буде з будь-якої точки світу.

Раніше Європейська комісія пропонувала розширити дію мобільного роумінгу на територію України.