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Закон о единой роуминговой зоне с ЕС подписан — что это значит

18 июня 2024 12:59
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Единая роуминговая зона с ЕС - Зеленский подписал закон
Роуминг. Фото иллюстративное: Pexels
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Теперь украинцы смогут четыре месяца пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей, а европейцы, соответственно, в Украине. 

Информация о подписании закона №10265 появилась на сайте парламента 17 июня.

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На что направлен закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Цель закона — постепенная интеграция в Единый цифровой рынок ЕС. Украина должна присоединиться к единой роуминговой зоне ЕС "Роуминг как дома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH) и перейти в режим внутреннего рынка с ЕС по услугам роуминга.

Услуга RLAH предусматривает, что во время путешествий по странам ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг. Таким образом платить за услуги роуминга дополнительно не нужно. Преимущества общей роуминговой зоны доступны и пользователям европейских операторов во время путешествий по Украине.

Чем полезен закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Закон также урегулирует украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций с законодательством ЕС.

Авторы документа считают, что закон будет способствовать улучшению инвестиционного климата для бизнеса: предполагается, что украинские компании, работая по единым правилам с европейскими партнерами, получат высокий уровень доверия. Новые правила также должны обеспечить сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

Напомним, SpaceX тестирует новую услугу спутникового Интернета Starlink: подключаться можно будет из любой точки мира.

Ранее Европейская комиссия предлагала расширить действие мобильного роуминга на территорию Украины.

Владимир Зеленский
роуминг
мобильные операторы
президент
связь
мобильный интернет
закон
Европейский союз

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