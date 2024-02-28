Зеленський обговорив з прем'єром Хорватії спільне виробництво БпЛА
На полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зокрема, вони обговорили укладення угод в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у середу, 28 лютого.
Зустріч Зеленського з Пленковичем
Глава держави подякував Хорватії та Пленковичу за підтримку України під час російського повномасштабного вторгнення.
"Дякую Хорватії за підтримку наших біженців під час війни, мої найкращі побажання всьому вашому суспільству. Також важливим питанням є допомога Україні в розмінуванні. Хочу подякувати за прийняття на реабілітацію наших військових та українських дітей", — наголосив Зеленський.
Сторони обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій. Вони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями — виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також БпЛА. Вони також говорили про актуальні питання регіональної безпеки.
Зеленський подякував Хорватії за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.
Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії Тирани.
Він зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Лідери підписали договір про дружбу та співробітництво та обговорили оборонні потреби України.
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