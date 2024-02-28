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Зеленський обговорив з прем'єром Хорватії спільне виробництво БпЛА

28 лютого 2024 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з прем'єром Хорватії спільне виробництво БпЛА
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Зокрема, вони обговорили укладення угод в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у середу, 28 лютого.

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Зустріч Зеленського з Пленковичем

Глава держави подякував Хорватії та Пленковичу за підтримку України під час російського повномасштабного вторгнення.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Фото: ОП

"Дякую Хорватії за підтримку наших біженців під час війни, мої найкращі побажання всьому вашому суспільству. Також важливим питанням є допомога Україні в розмінуванні. Хочу подякувати за прийняття на реабілітацію наших військових та українських дітей", — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій. Вони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями — виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також БпЛА. Вони також говорили про актуальні питання регіональної безпеки.

Зеленський подякував Хорватії за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО. 

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії Тирани.

Він зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Лідери підписали договір про дружбу та співробітництво та обговорили оборонні потреби України.

Володимир Зеленський
Хорватія
Україна
Албанія
президент

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