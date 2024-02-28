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Зеленский обсудил с премьером Хорватии совместное производство БпЛА

28 февраля 2024 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с премьером Хорватии совместное производство БпЛА
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На полях саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" в Тиране президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В частности, они обсудили заключение соглашений в области разминирования, спасательного оборудования и беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в среду, 28 февраля.

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Глава государства поблагодарил Хорватию и Пленковича за поддержку Украины во время российского полномасштабного вторжения.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Фото: ОП

"Спасибо Хорватии за поддержку наших беженцев во время войны, мои наилучшие пожелания всему вашему обществу. Также важным вопросом является помощь Украине в разминировании. Хочу поблагодарить за принятие на реабилитацию наших военных и украинских детей", — подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили возможность проведения украино-балканского форума оборонных индустрий. Они договорились содействовать заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями — производителями в области разминирования, спасательного оборудования, а также БпЛА. Они также говорили об актуальных вопросах региональной безопасности.

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании Тираны.

Он встретился с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве и обсудили оборонные нужды Украины.

Владимир Зеленский
Хорватия
Украина
Албания
президент

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