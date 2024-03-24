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Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди

24 березня 2024 21:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави подякував за потужну підтримку, зокрема за нещодавній значний пакет військової допомоги.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 24 березня.

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Розмова Зеленського з Санчесом

Сторони обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Вони зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Зеленський та Санчес домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією.

"Крім того, приділили особливу увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії та домовилися працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь", — зазначив український лідер.

Зеленський подякував Іспанії за непохитну підтримку нашої країни й народу. 

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський заявив, що цей тиждень дав багато результатів у відносинах із партнерами. Країна отримала допомогу у вигляді коштів та військової техніки.

Також 22 березня український лідер провів засідання Ставки. Головною темою було обговорення енергетичної ситуації після російських обстрілів. Учасники зустрічі прийняли ряд важливих рішень, проте по-справжньому захистити енергосистему України може лише збільшення кількості систем протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський
Україна
Іспанія
президент
Педро Санчес

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