Зеленский обсудил с премьером Испании работу над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Глава государства поблагодарил за мощную поддержку, в частности, за недавний значительный пакет военной помощи.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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Разговор Зеленского с Санчесом

Стороны обсудили необходимость Украины в усилении противовоздушной обороны. Они сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС. Зеленский и Санчес договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Испанией.

"Кроме того, уделили особое внимание предстоящему первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и договорились работать вместе, чтобы поощрить больше стран Глобального Юга принять в нем участие", — отметил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Испанию за непоколебимую поддержку нашей страны и народа.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский заявил, что эта неделя дала много результатов в отношениях с партнерами. Страна получила помощь в виде средств и военной техники.

Также 22 марта украинский лидер провел заседание Ставки. Главной темой было обсуждение энергетической ситуации после российских обстрелов. Участники встречи приняли ряд важных решений, однако по-настоящему защитить энергосистему Украины может только увеличение количества систем противовоздушной обороны.