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Зеленський обговорив з главою Міжнародної організації з міграції допомогу ВПО

10 квітня 2024 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з главою Міжнародної організації з міграції допомогу ВПО
Президент України Володимир Зеленський та глава Міжнародної організації з міграції Емі Поуп. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральною директоркою Міжнародної організації з міграції Емі Поуп. Зокрема, сторони обговорили допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 10 березня.

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Зеленський та Поуп обговорили ключові напрями діяльності організації в Україні: 

  • допомогу внутрішньо переміщеним особам;
  • сприяння їхньому працевлаштуванню;
  • підтримання психологічного здоров’я.

"Запросив долучитися до роботи зі створення й облаштування укриттів у школах, щоб гарантувати безпечне навчання дітей у наших громадах", — наголосив глава держави.

Він подякував Поуп за цей візит та організації за допомогу українським родинам.

Нагадаємо, Зеленський провів нараду щодо ракетної програми країни. Зокрема, темами були серійне виробництво та нові зразки ракет.

Також український лідер та президент Швейцарії Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру. 

Володимир Зеленський
українці
Україна
мігранти
президент
ВПО
допомога

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