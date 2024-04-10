Зеленский обсудил с главой Международной организации по миграции помощь ВПЛ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Эми Поуп. В частности, стороны обсудили помощь внутриперемещенным лицам.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 10 марта.
Встреча Зеленского с главой Международной организации по миграции
Зеленский и Поуп обсудили ключевые направления деятельности организации в Украине:
- помощь внутриперемещенным лицам;
- содействие их трудоустройству;
- поддержание психологического здоровья
"Пригласил присоединиться к работе по созданию и обустройству укрытий в школах, чтобы гарантировать безопасное обучение детей в наших громадах", — подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил Поуп за этот визит и организацию за помощь украинским семьям.
Напомним, Зеленский провел совещание по ракетной программе страны. В частности, темами было серийное производство и новые образцы ракет.
Также украинский лидер и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.
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