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Зеленский обсудил с главой Международной организации по миграции помощь ВПЛ

10 апреля 2024 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с главой Международной организации по миграции помощь ВПЛ
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Международной организации по миграции Эми Поуп. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Эми Поуп. В частности, стороны обсудили помощь внутриперемещенным лицам.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 10 марта.

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Зеленский и Поуп обсудили ключевые направления деятельности организации в Украине:

  • помощь внутриперемещенным лицам;
  • содействие их трудоустройству;
  • поддержание психологического здоровья

"Пригласил присоединиться к работе по созданию и обустройству укрытий в школах, чтобы гарантировать безопасное обучение детей в наших громадах", — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Поуп за этот визит и организацию за помощь украинским семьям.

Напомним, Зеленский провел совещание по ракетной программе страны. В частности, темами было серийное производство и новые образцы ракет.

Также украинский лидер и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский
украинцы
Украина
мигранты
президент
ВПЛ
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