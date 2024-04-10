Зеленский обсудил с главой Международной организации по миграции помощь ВПЛ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Международной организации по миграции Эми Поуп. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Эми Поуп. В частности, стороны обсудили помощь внутриперемещенным лицам.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 10 марта.

Читайте также:

Встреча Зеленского с главой Международной организации по миграции

Зеленский и Поуп обсудили ключевые направления деятельности организации в Украине:

помощь внутриперемещенным лицам;

содействие их трудоустройству;

поддержание психологического здоровья

"Пригласил присоединиться к работе по созданию и обустройству укрытий в школах, чтобы гарантировать безопасное обучение детей в наших громадах", — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Поуп за этот визит и организацию за помощь украинским семьям.

Напомним, Зеленский провел совещание по ракетной программе страны. В частности, темами было серийное производство и новые образцы ракет.

Также украинский лидер и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.