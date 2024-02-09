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Зеленський обговорив з делегацією Палати представників Конгресу США потреби ЗСУ

9 лютого 2024 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з делегацією Палати представників Конгресу США потреби ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський з делегацією Палати представників Конгресу США. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Вони обговорили потреби Збройних сил України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 9 лютого.

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Сторони обговорили ситуацію на полі бою, першочергові потреби українських військових, посилення ППО, співпрацю щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

"Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом", — наголосив Зеленський.

За його словами, це зміцнить наш захист.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Також український лідер нагородив орденом "Золота зірка" ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Глава держави привітав військових, і вони потисли руки один одному.

Володимир Зеленський
США
ЗСУ
Конгрес
ППО
президент
дрони

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