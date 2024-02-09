Зеленський обговорив з делегацією Палати представників Конгресу США потреби ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Вони обговорили потреби Збройних сил України.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 9 лютого.
Зустріч Зеленського та делегації Палати представників Конгресу США
Сторони обговорили ситуацію на полі бою, першочергові потреби українських військових, посилення ППО, співпрацю щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів і засобів радіоелектронної боротьби.
"Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом", — наголосив Зеленський.
За його словами, це зміцнить наш захист.
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів заміну керівника Генерального штабу Збройних сил України. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.
Також український лідер нагородив орденом "Золота зірка" ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Глава держави привітав військових, і вони потисли руки один одному.
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