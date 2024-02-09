Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский обсудил с делегацией Палаты представителей Конгресса США потребности ВСУ arrow

Зеленский обсудил с делегацией Палаты представителей Конгресса США потребности ВСУ

9 февраля 2024 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с делегацией Палаты представителей Конгресса США потребности ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Они обсудили потребности Вооруженных сил Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

Встреча Зеленского и делегации Палаты представителей Конгресса США

Стороны обсудили ситуацию на поле боя, первоочередные потребности украинских военных, усиление ПВО, сотрудничество по локализации совместного производства в Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы не можем останавливаться в нашей борьбе с агрессором. Чтобы эта борьба была эффективной, нам нужна поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине будет обязательно принято Конгрессом", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, это укрепит нашу защиту.

Напомним, Владимир Зеленский провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Также украинский лидер наградил орденом "Золотая звезда" экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Глава государства поздравил военных, и они пожали руки друг другу.

Владимир Зеленский
США
ВСУ
Конгресс
ПВО
президент
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме