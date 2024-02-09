Зеленский обсудил с делегацией Палаты представителей Конгресса США потребности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Они обсудили потребности Вооруженных сил Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 9 февраля.

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Стороны обсудили ситуацию на поле боя, первоочередные потребности украинских военных, усиление ПВО, сотрудничество по локализации совместного производства в Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы не можем останавливаться в нашей борьбе с агрессором. Чтобы эта борьба была эффективной, нам нужна поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине будет обязательно принято Конгрессом", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, это укрепит нашу защиту.

Напомним, Владимир Зеленский провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Также украинский лидер наградил орденом "Золотая звезда" экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Глава государства поздравил военных, и они пожали руки друг другу.