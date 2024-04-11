Зеленський обговорив підготовку Глобального саміту миру з президентом Угорщини

Президент Угорщини Тамаш Шуйок та український лідер Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 11 квітня.

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Український лідер запросив Угорщину взяти участь у саміті. Він також запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.

"Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом кроків, які зроблять реальною перемогу над російським терором. За його словами, без української сили не буде повноцінною сила Європи.

Також глава держави заявив, що Україна почала роботу над створенням протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, країна зможе виробляти свої системи.