Зеленский обсудил подготовку Глобального саммита мира с президентом Венгрии

Президент Венгрии Тамаш Шуйок и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Они обсудили подготовку глобального саммита мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 11 апреля.

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Украинский лидер пригласил Венгрию поучаствовать в саммите. Он также предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним договором безопасности.

"Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что 2024 год должен стать временем шагов, которые сделают реальной победу над российским террором. По его словам, без украинской силы не будет полноценной сила Европы.

Также глава государства заявил, что Украина начала работу над созданием противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, страна сможет производить свои системы.