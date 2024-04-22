Зеленський не вірить в ідею "олімпійського перемир'я" Макрона

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Український президент Володимир Зеленський не вірить у реалізацію ідеї президента Франції Емманюеля Макрона. Йдеться про глобальне припинення вогню на період Олімпійських ігор у війні РФ проти України.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю відомому французькому журналісту автору блога HugoDecrypte.

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Зеленський вважає, що російський диктатор Путін ніколи не дотримується обіцянок.

"Я в це не вірю з Росією. Не в цей формат — перемир'я в цілому, а в будь-який формат перемир'я з Росією. Емманюель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у "нормандському форматі", ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна — ми всі є живими свідками того, що замороженого конфлікту з Росією не буває", — заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що Росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару, та навів як приклад місяці після "нормандських" перемовин, коли фактичного припинення вогню не було і снайпери постійно продовжували полювання на українських військових уздовж лінії зіткнення.

"Для Путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", — підсумував глава України.

Раніше Макрон пояснив, навіщо потрібне "Олімпійське перемир'я" між Україною і Росією Франції. В інтерв'ю французьким ЗМІ він розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор.

Раніше ми розповідали, що з 26 липня по 11 серпня в Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Через повномасштабне вторгнення в Україну росіяни зможуть брати участь тільки у нейтральному статусі.

У липні збірна України U-23 уперше в історії зіграє на Олімпійських іграх. До Парижу команду повезе головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.