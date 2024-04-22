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Зеленский не верит в идею "олимпийского перемирия" Макрона

22 апреля 2024 20:02
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Зеленский не верит в идею "олимпийского перемирия" Макрона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Украинский президент Владимир Зеленский не верит в реализацию идеи президента Франции Эмманюэля Макрона. Речь идет о глобальном прекращении огня в период Олимпийских игр в войне РФ против Украины.

Об этом Зеленский сообщил в интервью известному французскому журналисту автору блога HugoDecrypte.

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Почему Зеленский не верит Путину

Зеленский считает, что российский диктатор Путин никогда не сдерживает обещаний.

"Я в это не верю с Россией. Не в этот формат — перемирие в целом, а в любой формат перемирия с Россией. Эмманюэль это знает, и он сам свидетель. Мы вместе были в "нормандском формате", мы вместе проходили Минский процесс. Франция, Германия, Украина — мы все являемся живыми свидетелями того, что замороженного конфликта с Россией не бывает", — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Россия использовала бы такую паузу для перегруппировки и укрепления своих сил, чтобы затем нанести новый удар, и привел в пример месяцы после "нормандских" переговоров, когда фактического прекращения огня не было и снайперы постоянно продолжали охоту на украинских военных вдоль линии столкновения.

"Для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов", — подытожил глава Украины.

Ранее Макрон объяснил, зачем нужно "Олимпийское перемирие" между Украиной и Россией Франции. В интервью французским СМИ он рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире основных конфликтах на время летних Олимпийских игр.

Также мы рассказывали, что с 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Из-за полномасштабного вторжения в Украину россияне смогут участвовать только в нейтральном статусе.

В июле сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпийских играх. В Париж команду повезет главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

Владимир Зеленский
владимир путин
Эммануэль Макрон
перемирие
олимпиада

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