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Зеленський назвав пріоритетні завдання нового голови Управління державної охорони

24 червня 2024 12:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Головні завдання нового голови Управління державної охорони полковника Олексія Морозова
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Управління державної охорони полковника Олексія Морозова. Він зазначив, що пріоритетним завданням нового керівника є забезпечення управління патріотичними і професійними кадрами.  

Про це Зеленський заявив у понеділок, 24 червня.

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"Головне завдання нового керівника Управління державної охорони України полковника Олексія Морозова — забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною. І тільки так", — зазначив президент.

Глава держави додав, що управління потребує модернізації структури та роботи, щоб відповідати вимогам воєнного часу. За його словами, у нового керівника управління є карт-бланш на зміни.

"Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом — без радянщини. Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління", — пояснив Зеленський.

Президент також вважає, що управління потребує вдосконалення матеріально-технічної та навчальної бази. Зокрема має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі Інституту Управління державної охорони України необхідний сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

Наостанок президент додав, що Управління державної охорони має позбутися усіх, хто дискредитує цю установу або ж не обирає Україну своїм найбільшим пріоритетом. 

"Ваше завдання — це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно", — резюмував Зеленський.

Раніше ми розповідали, що Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов.

Нагадуємо, Служба безпеки України провела арешт високопосадовця Управління державної охорони полковника Андрія Гука. Його звинувачують у державній зраді.

Володимир Зеленський
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війна в Україні
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