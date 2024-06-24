Главные задачи нового председателя Управления государственной охраны полковника Алексея Морозова

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Управления государственной охраны полковника Алексея Морозова. Он отметил, что приоритетной задачей нового руководителя является обеспечение управления патриотическими и профессиональными кадрами.

Об этом Зеленский заявил в понедельник, 24 июня.

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"Главная задача нового руководителя Управления государственной охраны Украины полковника Алексея Морозова — обеспечить, чтобы в управлении работали исключительно патриотически настроенные профессиональные люди, связывающие свою судьбу исключительно с Украиной. И только так", — отметил президент.

Глава государства добавил, что управление нуждается в модернизации структуры и работы, чтобы отвечать требованиям военного времени. По его словам, у нового руководителя управления есть карт-бланш на смены.

"Нужны новые подходы к работе с личным составом - без советщины. Нужно повышение уровня боевой и мобилизационной готовности личного состава и новые подходы к рекрутингу кадров для управления", — пояснил Зеленский.

Президент также считает, что управление нуждается в усовершенствовании материально-технической и учебной базы. В частности, должен быть создан собственный учебный полигон управления. На базе Института Управления государственной охраны Украины необходим современный Центр подготовки специалистов безопасности.

Напоследок президент добавил, что Управление государственной охраны должно лишиться всех, кто дискредитирует это учреждение или не выбирает Украину своим наибольшим приоритетом.

"Ваша задача — это безопасность ключевых институций нашего государства. Я благодарю всех, кто выполняет эту задачу абсолютно добросовестно", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.

Напоминаем, Служба безопасности Украины произвела арест высокопоставленного чиновника Управления государственной охраны полковника Андрея Гука. Его обвиняют в государственной измене.