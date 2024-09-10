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Зеленський готує план, щоб закінчити війну вже цієї осені, — EFE

10 вересня 2024 12:29
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Зеленський хоче закінчити війну цієї осені
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Володимир Зеленський  готує план перемоги, щоб закінчити війну вже цієї осені. Він сподівається, що міжнародні партнери "дотиснуть" Росію оголосити перемир'я на умовах України.

Про це пише EFE.

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В EFE заявили, що Володимир Зеленський усвідомлює відсутність перспектив на фронті та ризики зменшення військової допомоги головних союзників, через що готує мирний план для закінчення війни в Україні вже цієї осені.

В інтерв'ю одному із ЗМІ він заявляв, що побудував цей план, який може бути реалізованим за допомоги партнерів, попри бажання чи небажання Росії. 

Зокрема, Зеленський заявляв, що його план спрямований на примушення Росії завершити війну.

Він пообіцяв представити документ Джо Байдену, а також кандидатам від Республіканської та Демократичної партій, які прийдуть йому на зміну, Дональду Трампу і Камалі Гарріс, на виборах у листопаді.

Що входить до мирного плану Зеленського

Володимир Зеленський вважає, що головним фактором тиску на Росію стане успіх ЗСУ в Курській області, де наразі їм підконтрольні вже 1300 квадратних кілометрів території. Потім захоплені російські населені пункти, на думку аналітиків, він згодом запропонує обміняти Москві на українські. 

Окрім того, план містить пропозиції у ролі Києва в архітектурі міжнародної безпеки та детально описує заходи, які необхідно вжити для припинення військової агресії Росії проти України.

Київ не лише готує мирний план, а й хоче організувати другий Саміт миру до кінця цього року, куди запросить Росію. 

"Із заяв Зеленського та інших українських речників випливає, що мета цієї другої зустрічі полягає в тому, щоб якомога більше країн чинили тиск на Росію, щоб вона погодилася на мир на умовах, запропонованих Києвом у документі, який може бути, а може і не бути так званим "планом перемоги", що представить на саміті", — йдеться у статті EFE.

Індія та Китай мають зробити вибір

Аналітики вважають, що тиск на Росію найбільше залежить від Китаю та Індії. Проте Зеленський наразі не має успіхів у переконанні лідерів цих країн долучитися до опору політиці Кремля.

Окрім того, дослідники зазначили, що численні опитування серед українців показали, що більшість населення не готова до перемир'я на умовах компромісу. Вагома кількість населення втратила близьких та свої домівки через війну, що теж є проблемою для створення мирного плану, який добре сприймуть усі сторони.

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