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Зеленский готовит план, чтобы закончить войну уже этой осенью, — EFE

10 сентября 2024 12:29
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Зеленский хочет закончить войну этой осенью
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Владимир Зеленский готовит план победы, чтобы закончить войну уже этой осенью. Он надеется, что международные партнеры "дожмут" Россию объявить перемирие на условиях Украины.

Об этом пишет EFE.

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В EFE заявили, что Владимир Зеленский осознает отсутствие перспектив на фронте и рисками уменьшения военной помощи главных союзников, из-за чего готовит мирный план для окончания войны в Украине уже этой осенью.

В интервью одному из СМИ он заявлял, что построил этот план, который может быть реализован с помощью партнеров, несмотря на желание или нежелание России.

В частности, Зеленский заявлял, что его план направлен на принуждение России завершить войну.

Он пообещал представить документ Джо Байдену, а также пришедшим ему на смену кандидатам от Республиканской и Демократической партий Дональду Трампу и Камали Гаррис на выборах в ноябре.

Входящий в мирный план Зеленского

Владимир Зеленский считает, что главным фактором давления на Россию станет успех ВСУ в Курской области, где им подконтрольны уже 1300 квадратных километров территории. Затем захваченные российские населенные пункты, по мнению аналитиков, впоследствии он предложит обменять Москве на украинские.

Кроме того, план содержит предложения в роли Киева в архитектуре международной безопасности и подробно описывает меры, которые необходимо принять для прекращения военной агрессии России против Украины.

Киев не только готовит мирный план, но и хочет организовать второй саммит мира до конца этого года, куда пригласит Россию.

"Из заявлений Зеленского и других украинских спикеров следует, что цель этой второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она согласилась на мир на условиях, предложенных Киевом в документе, который может быть, а может и не быть так называемым "планом победы", который представит на саммите", — говорится в статье EFE.

Индия и Китай должны сделать выбор

Аналитики считают, что давление на Россию больше зависит от Китая и Индии. Однако Зеленский пока не имеет успехов в убеждении лидеров этих стран присоединиться к сопротивлению политике Кремля.

Кроме того, исследователи отметили, что многочисленные опросы среди украинцев показали, что большинство населения не готовы к перемирию на условиях компромисса. Весомое количество населения потеряло близких и свои дома из-за войны, что тоже является проблемой для создания мирного плана, который хорошо воспримут все стороны.

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