Зеленский хочет закончить войну этой осенью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский готовит план победы, чтобы закончить войну уже этой осенью. Он надеется, что международные партнеры "дожмут" Россию объявить перемирие на условиях Украины.

Об этом пишет EFE.

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В EFE заявили, что Владимир Зеленский осознает отсутствие перспектив на фронте и рисками уменьшения военной помощи главных союзников, из-за чего готовит мирный план для окончания войны в Украине уже этой осенью.

В интервью одному из СМИ он заявлял, что построил этот план, который может быть реализован с помощью партнеров, несмотря на желание или нежелание России.

В частности, Зеленский заявлял, что его план направлен на принуждение России завершить войну.

Он пообещал представить документ Джо Байдену, а также пришедшим ему на смену кандидатам от Республиканской и Демократической партий Дональду Трампу и Камали Гаррис на выборах в ноябре.

Входящий в мирный план Зеленского

Владимир Зеленский считает, что главным фактором давления на Россию станет успех ВСУ в Курской области, где им подконтрольны уже 1300 квадратных километров территории. Затем захваченные российские населенные пункты, по мнению аналитиков, впоследствии он предложит обменять Москве на украинские.

Кроме того, план содержит предложения в роли Киева в архитектуре международной безопасности и подробно описывает меры, которые необходимо принять для прекращения военной агрессии России против Украины.

Киев не только готовит мирный план, но и хочет организовать второй саммит мира до конца этого года, куда пригласит Россию.

"Из заявлений Зеленского и других украинских спикеров следует, что цель этой второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она согласилась на мир на условиях, предложенных Киевом в документе, который может быть, а может и не быть так называемым "планом победы", который представит на саммите", — говорится в статье EFE.

Индия и Китай должны сделать выбор

Аналитики считают, что давление на Россию больше зависит от Китая и Индии. Однако Зеленский пока не имеет успехов в убеждении лидеров этих стран присоединиться к сопротивлению политике Кремля.

Кроме того, исследователи отметили, что многочисленные опросы среди украинцев показали, что большинство населения не готовы к перемирию на условиях компромисса. Весомое количество населения потеряло близких и свои дома из-за войны, что тоже является проблемой для создания мирного плана, который хорошо воспримут все стороны.