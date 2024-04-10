Завдяки війні в Україні Іран стає лідером із виробництва дешевих дронів — ЗМІ

Іранські безпілотники на секретній військовій базі-бункері. Ілюстративне фото: Iranian Army Office

Після початку війни в Україні Іран відзначився як провідний виробник дешевих дронів, створюючи технології, які активно використовуються у воєнних конфліктах по всьому світу. Іранський експорт безпілотників став джерелом іноземної валюти для фінансування власної оборонної промисловості.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Виготовлення Іранських дронів

Перед війною Іран уже був великим виробником дешевих безпілотників, постачаючи їх диктаторським режимам і бойовикам по всьому світу. Проте, продаж дронів Росії дозволив Ірану активно вдосконалювати свої технології та тактику їхнього використання, у тому числі на основі досвіду атак українських територій.

Іранські дрони наразі застосовуються не лише проти українців, а також у різних країнах, де їх модифікують та адаптують до власних потреб. Наразі іранські безпілотники стали "робочою конячкою" воєнізованих угруповань на Близькому Сході, що створює нові ризики для стабільності на цьому регіоні та загострює ворожнечу на чотирьох континентах.

Варто зазначити, що за останні два роки дрони за іранською технологією стали предметом виробництва у щонайменше п'яти країнах, від Південної Америки до Центральної Азії. Це створює певні виклики для міжнародної безпеки та відносин між державами.

Нагадаємо, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану.

Також ми писали про те, що авіаційний удар знищив іранське посольство в столиці Сирії Дамаску, який, за повідомленнями сирійських та іранських медіа, був здійснений Ізраїлем. У ЗМІ цей удар називають "напрочуд очевидною ескалацією конфлікту" на Близькому Сході.