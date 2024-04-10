Благодаря войне в Украине Иран становится лидером по производству дешевых дронов — СМИ
После начала войны в Украине, Иран отличился как ведущий производитель дешевых дронов, создавая технологии, активно используемые в военных конфликтах по всему миру. Иранский экспорт беспилотников стал источником иностранной валюты для финансирования своей оборонной промышленности.
Об этом сообщает Bloomberg.
Изготовление Иранских дронов
Перед войной, Иран уже был крупным производителем дешевых беспилотников, снабжая их диктаторскими режимами и боевиками по всему миру. Однако продажа дронов России позволила Ирану активно совершенствовать свои технологии и тактику их использования, в том числе на основе опыта атак украинских территорий.
Иранские дроны применяются не только против украинцев, но и в разных странах, где их модифицируют и адаптируют к собственным потребностям. Иранские беспилотники стали "рабочей лошадкой" военизированных группировок на Ближнем Востоке, что создает новые риски для стабильности в этом регионе и обостряет вражду на четырех континентах.
Следует отметить, что за последние два года дроны по иранской технологии стали предметом производства в не менее пяти странах, от Южной Америки до Центральной Азии. Это создает некоторые вызовы для международной безопасности и отношений между государствами.
Напомним, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана.
Также мы писали о том, что авиационный удар уничтожил иранское посольство в столице Сирии Дамаске, который, по сообщениям сирийских и иранских СМИ, был совершен Израилем. В СМИ этот удар называют "поразительно очевидной эскалацией конфликта" на Ближнем Востоке.
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