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Благодаря войне в Украине Иран становится лидером по производству дешевых дронов — СМИ

10 апреля 2024 18:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Благодаря войне в Украине Иран становится лидером по производству дешевых дронов — СМИ.
Иранские беспилотники на секретной военной базе-бункере. Иллюстративное фото: Iranian Army Office
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

После начала войны в Украине, Иран отличился как ведущий производитель дешевых дронов, создавая технологии, активно используемые в военных конфликтах по всему миру. Иранский экспорт беспилотников стал источником иностранной валюты для финансирования своей оборонной промышленности.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Изготовление Иранских дронов

Перед войной, Иран уже был крупным производителем дешевых беспилотников, снабжая их диктаторскими режимами и боевиками по всему миру. Однако продажа дронов России позволила Ирану активно совершенствовать свои технологии и тактику их использования, в том числе на основе опыта атак украинских территорий.

Иранские дроны применяются не только против украинцев, но и в разных странах, где их модифицируют и адаптируют к собственным потребностям. Иранские беспилотники стали "рабочей лошадкой" военизированных группировок на Ближнем Востоке, что создает новые риски для стабильности в этом регионе и обостряет вражду на четырех континентах.

Следует отметить, что за последние два года дроны по иранской технологии стали предметом производства в не менее пяти странах, от Южной Америки до Центральной Азии. Это создает некоторые вызовы для международной безопасности и отношений между государствами.

Напомним, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможной атаки со стороны Ирана.

Также мы писали о том, что авиационный удар уничтожил иранское посольство в столице Сирии Дамаске, который, по сообщениям сирийских и иранских СМИ, был совершен Израилем. В СМИ этот удар называют "поразительно очевидной эскалацией конфликта" на Ближнем Востоке.

Иран
беспилотники
дрон Шахид-136
война в Украине

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