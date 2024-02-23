Заступника голови Запорізької облради арештували за спробу підкупу

Викриття посадовця на хабарі. Фото: СБУ

Вищий антикорупційний суд України застосував запобіжні заходи до заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата. Їх викрили на хабарях у розмірі 650 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Посадовців Запорізької облради викрили на хабарі

Відомо, що посадовців викрили на наданні чотирьох хабарів загальною сумою понад 650 тис. гривень неправомірної вигоди одному з директорів медичного закладу.

Натомість вони просили сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель та здійснення фінансових операцій в інтересах установ.

Рішення суду

Суд застосував до заступника голови облради й депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн гривень та 1 млн гривень відповідно.

А помічнику заступника голови призначили цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, 19 лютого СБУ спільно з НАБУ вдалося ліквідувати масштабну схему, учасниками якої було керівництво Запорізької обласної ради.

Раніше НАБУ та САП викрили незаконне заволодіння посадовцями 15,2 млн грн під час закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.