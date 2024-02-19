СБУ викрила на хабарі заступника голови Запорізької облради

Викриття посадовця на хабарі. Фото: СБУ

СБУ спільно з НАБУ викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради та його спільників. Правоохоронцям вдалося ліквідувати масштабну схему, учасниками якої було керівництво Запорізької обласної ради.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кому посадовці намагалися дати хабар

Загалом СБУ та НАБУ викрили на передачі неправомірної вигоди заступника голови облради, його помічника та місцевого депутата. За інформацією слідчих, чиновники хотіли підкупити директора обласного медичного закладу.

Викриття посадовця на хабарі. Фото: СБУ

"За це очільник медустанови мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ", — наголосили в повідомленні.

Викриття посадовців на хабарі. Фото: СБУ

Викриття зловмисників "на гарячому"

Правоохоронцям вдалося викрити всіх трьох посадовців Запорізької обласної ради "на гарячому" після того, як їм передали всю суму хабаря. Нині тривають обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників.

Викриття посадовця на хабарі. Фото: СБУ

Фігурантам справи може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили незаконне заволодіння посадовцями 15,2 млн грн під час закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.

Також ми писали, що на Київщині затримали чиновників Державної служби України з питань праці, які підозрюються в отриманні пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки підприємства.