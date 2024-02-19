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СБУ разоблачила на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета

19 февраля 2024 19:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
СБУ разоблачила на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета
Разоблачение чиновника на взятке. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

СБУ совместно с НАБУ разоблачили на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета и его сообщников. Правоохранителям удалось ликвидировать масштабную схему, участниками которой являлось руководство Запорожского областного совета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кому чиновники пытались дать взятку

В целом СБУ и НАБУ разоблачили на передаче неправомерной выгоды заместителя председателя облсовета, его помощника и местного депутата. По информации следователей, чиновники хотели подкупить директора областного медицинского учреждения.

в Запорожье разоблачили чиновника на взятке
Разоблачение чиновника на взятке. Фото: СБУ

"За это глава медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений", — подчеркнули в сообщении.

в Запорожье разоблачили чиновника на взятке
Разоблачение чиновников на взятке. Фото: СБУ

Разоблачение злоумышленников "на горячем"

Правоохранителям удалось разоблачить всех трех чиновников Запорожского областного совета "на горячем" после того, как им передали всю сумму взятки. В настоящее время проходят обыски по местам работы и проживания злоумышленников.

в Запорожье разоблачили чиновника на взятке
Разоблачение чиновника на взятке. Фото: СБУ

Фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили незаконное завладение должностными лицами 15,2 млн грн во время закупки Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Также мы писали, что в Киевской области задержали чиновников Государственной службы Украины по вопросам труда, которые подозреваются в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.

СБУ
НАБУ
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Запорожская область
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