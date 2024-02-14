Посадовців Харківської ОВА підозрюють у махінації на понад 15 млн грн

Слідчі дії НАБУ і САП. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 лютого 2024 року викрили заволодіння 15,2 мільйона гривень. Йдеться про "схему" при закупівлі Харківською обласною воєнною організацією харчових продуктів для гуманітарних потреб.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

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У березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ "Укрзалізниця" та згаданим ТОВ на постачання продовольчих товарів.

"Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях", — повідомили в НАБУ.

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн грн. Але оплачену продукцію так і не поставили.

Спробували відшкодувати завдану шкоду

У грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність у Національному бюро кримінального провадження щодо їх діяльності.

Намагаючись втекти від відповідальності, посадовиця Харківської ОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів населенню фактом їх відповідального зберігання.

Врешті-решт продукцію ОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду.

Серед підозрюваних опинилися:

керівниця апарату Харківської ОВА;

директорка ТОВ та її заступник;

директор регіонального управління ТОВ.

Нагадаємо, в Одесі затримали посадовця Держспоживслужби, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Чоловік систематично вимагав хабарі з молодих підприємців за неперешкоджання діяльності.

Також ми писали, що В Одеській області викрили працівника міграційної служби, який зловживав службовим становищем. Посадовець вимагав хабар за підтвердження дітям громадянства України.