Чиновников Харьковской ОВА подозревают в махинации более чем на 15 млн грн

Следственные действия НАБУ и САП. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 13 февраля 2024 разоблачили завладение 15,2 миллиона гривен. Речь идет о "схеме" при закупке Харьковской областной военной организацией пищевых продуктов для гуманитарных нужд.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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В марте 2022 года руководитель аппарата Харьковской ОВА и директор частного общества заключили трехсторонний договор между Харьковской ОВА, АО "Укрзализныця" и упомянутым ООО на поставку продовольственных товаров.

"Указанная продукция покупалась по государственной программе для безвозмездной раздачи населению в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях", — сообщили в НАБУ.

В дальнейшем чиновник Харьковской ОВА в сговоре со должностными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета "Укрзализныцей" более 15 млн грн. Но оплаченную продукцию так и не поставили.

Попытались возместить причиненный вред

В декабре 2022 года участники схемы узнали о наличии в Национальном бюро уголовного производства по их деятельности.

Пытаясь уйти от ответственности, должностная лицо Харьковской ОВА решила замаскировать невыдачу продуктов населению фактом их ответственного хранения.

В конце концов, продукцию ОВА поставили и фактически возместили причиненный ущерб.

Среди подозреваемых оказались:

руководитель аппарата Харьковской ОВА;

директор ООО и его заместитель;

директор регионального управления ООО.

Напомним, в Одессе задержан чиновник Госпотребслужбы, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением. Мужчина систематически требовал взятки с молодых предпринимателей за непрепятствование деятельности.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили работника миграционной службы, злоупотреблявшего служебным положением. Чиновник требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины.