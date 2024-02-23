Заместитель председателя Запорожского облсовета был арестован за попытку подкупа

Разоблачение должностного лица на взятке. Фото: СБУ

Высший антикоррупционный суд Украины применил меры пресечения к заместителю председателя Запорожского областного совета, его помощнику и местному депутату. Их разоблачили на взятках в размере 650 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Чиновников Запорожского облсовета разоблачили на взятке

Известно, что чиновников разоблачили на предоставлении четырех взяток общей суммой более 650 тыс. гривен неправомерной выгоды одному из директоров медицинского учреждения.

Они просили содействия в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок и осуществления финансовых операций в интересах учреждений.

Решение суда

Суд применил к заместителю председателя облсовета и депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 3 млн гривен и 1 млн гривен соответственно.

А помощнику заместителя председателя был назначен круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

Скриншот сообщения САП

Напомним, 19 февраля СБУ совместно с НАБУ удалось ликвидировать масштабную схему, участниками которой было руководство Запорожского областного совета.

Ранее НАБУ и САП разоблачили незаконное завладение должностными лицами 15,2 млн грн при закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд.