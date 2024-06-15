До Саміту миру планують доєднатися ще кілька країн

Заступник голови ОП Ігор Жовква. Фото: пресслужба ОП

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква у суботу, 15 червня, заявив, що з'явилися нові країни, які бажають приєднатися до фінального комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії. Їх оголосить завтра президент України Володимир Зеленський.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Учасники Саміту миру у Швейцарії

"Не виключено, що під час цього саміту з'являться нові бажаючі (долучитися до фінального комюніке. — Ред.). Вони вже з'явилися", — зазначив Жовква.

За його словами, ці країни завтра оголосить Зеленський, а текст комюніке теж може змінитися.

Відомо, що Президент під час конференції говоритиме про всі 10 пунктів "Формули миру", а не лише про три, які були оголошені ключовими — ядерна та продовольча безпека, звільнення полонених.

"Щодо комюніке. Текст буде доволі потужний, три пункти, про які ви згадуєте, безумовно, там будуть відображені, ... але сам текст буде ширшим", — додав представник ОП.

Раніше Жовква заявив, що під час Саміту миру переговорів з Росією не буде.

Також ми писали, що на Саміт миру були акредитовані журналісти з 500 медіа з усіх країн світу. Серед них також є і росіяни.

А за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Росія може взяти участь у другому Глобальному Саміті миру у Швейцарії.