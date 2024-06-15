Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Заступник голови ОП заявив, що нові країни хочуть долучитися до фінального комюніке Саміту arrow

Заступник голови ОП заявив, що нові країни хочуть долучитися до фінального комюніке Саміту

15 червня 2024 18:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
До Саміту миру планують доєднатися ще кілька країн
Заступник голови ОП Ігор Жовква. Фото: пресслужба ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква у суботу, 15 червня, заявив, що з'явилися нові країни, які бажають приєднатися до фінального комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії. Їх оголосить завтра президент України Володимир Зеленський.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Учасники Саміту миру у Швейцарії

"Не виключено, що під час цього саміту з'являться нові бажаючі (долучитися до фінального комюніке. — Ред.). Вони вже з'явилися", — зазначив Жовква.

За його словами, ці країни завтра оголосить Зеленський, а текст комюніке теж може змінитися.

Відомо, що Президент під час конференції говоритиме про всі 10 пунктів "Формули миру", а не лише про три, які були оголошені ключовими — ядерна та продовольча безпека, звільнення полонених.

"Щодо комюніке. Текст буде доволі потужний, три пункти, про які ви згадуєте, безумовно, там будуть відображені, ... але сам текст буде ширшим", — додав представник ОП.

Раніше Жовква заявив, що під час Саміту миру переговорів з Росією не буде.

Також ми писали, що на Саміт миру були акредитовані журналісти з 500 медіа з усіх країн світу. Серед них також є і росіяни.

А за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Росія може взяти участь у другому Глобальному Саміті миру у Швейцарії.

Володимир Зеленський
саміт миру
Офіс президента
війна в Україні
перемир'я
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування