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Заместитель главы ОП заявил, что новые страны хотят присоединиться к финальному коммюнике саммита

15 июня 2024 18:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
К Саммиту мира планируют присоединиться еще несколько стран
Заместитель главы ОП Игорь Жовква. Фото: пресс-служба ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в субботу, 15 июня, заявил, что появились новые страны, которые желают присоединиться к финальному коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии. Их объявит завтра президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Не исключено, что во время этого саммита появятся новые желающие (присоединиться к финальному коммюнике. — Ред.). Они уже появились", — отметил Жовква.

По его словам, эти страны завтра объявит Зеленский, а текст коммюнике тоже может измениться.

Известно, что Президент во время конференции будет говорить о всех 10 пунктах формулы мира, а не только о трех, которые были объявлены ключевыми — ядерная и продовольственная безопасность и освобождение пленных.

"О коммюнике. Текст будет достаточно мощный, три пункта, о которых вы упоминаете, безусловно, там будут отображены, ... но сам текст будет шире", — добавил представитель ОП.

Ранее Жовква заявил, что в ходе Саммита мира переговоров с Россией не будет.

Также мы писали, что на Саммит мира были аккредитованы журналисты из 500 медиа из всех стран мира. Среди них также есть и россияне.

А по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Владимир Зеленский
саммит мира
Офис президента
война в Украине
перемирие
Россия

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