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Заступник голови ГУР Скібіцький розповів, що потрібно Україні для успіхів у війні

17 січня 2024 18:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Заступник голови ГУР Скібіцький розповів, що потрібно Україні для успіхів у війні
Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький у Давосі. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Заступник голови Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, чого потребує Україна для успішного ведення війни з Росією. Він наголосив, що отриманої зброї від партнерів наразі недостатньо. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій у Швейцарії. 

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За його словами, Україні не вистачає наявного отриманого озброєння.

"Будь-яке озброєння, яке на сьогодні надається нашими західними партнерами — при дуже активних бойових діях його буде недостатньо. Ми це розуміємо, але з усім тим ми говоримо нашим партнерам правду, ми спілкуємося, ми спільно робимо оцінки для того, щоб визначити, яка загроза надходить від Російської Федерації", — сказав він.

Він заявив, що військові потреби визначають у Генштабі.

"І відповідно, наш Генеральний штаб розраховує, що необхідно нашим Збройним силам для того, щоб мати успіхи. І це стосується не тільки озброєння та військової техніки, а й інших питань та компонентів, які необхідні для успішного ведення бойових дій", — сказав Скібіцький. 

Давос 2024 — третій день 

Нагадаємо, що раніше Вадим Скібіцький заявив, що у керівництва Росії є декілька цілей, які воно ставить перед своїми військами на 2024 рік. Зокрема, країна-агресор планує виснажити та повністю знищити українську протиповітряну оборону, аеродромну мережу, винищувачі, а також знизити потужність підприємств військово-промислового комплексу.

Водночас заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький сказав, що Україна не буде проводити переговорів з Росією у жодному форматі, доки при владі буде Володимир Путін. Тому росіянам потрібно змінити владу, або ж це доведеться зробити українцям.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Давосі озвучив пріоритети України на 2024 рік та прокоментував тиск на Україну щодо переговорів з Росією. 

військова допомога
Україна
Давос
війна в Україні
ГУР
давос2024

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