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Заместитель председателя ГУР Скибицкий рассказал, что нужно Украине для успехов в войне

17 января 2024 18:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Заместитель председателя ГУР Скибицкий рассказал, что нужно Украине для успехов в войне
Заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий в Давосе. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Замглавы Главного управления разведки Вадим Скибицкий рассказал, в чем нуждается Украина для успешного ведения войны с Россией. Он подчеркнул, что полученного оружия от партнеров пока недостаточно.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий в Швейцарии.

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По его словам, Украине не хватает имеющегося вооружения.

"Любое вооружение, которое сегодня предоставляется нашими западными партнерами — при очень активных боевых действиях его будет недостаточно. Мы это понимаем, но, вместе с тем, мы говорим нашим партнерам правду, мы общаемся, мы совместно делаем оценки для того, чтобы определить, какая угроза поступает от Российской Федерации", — сказал он.

Он заявил, что военные нужды определяются в Генштабе.

"И соответственно, наш Генеральный штаб рассчитывает, что необходимо нашим Вооруженным силам для того, чтобы преуспевать. И это касается не только вооружения и военной техники, но и других вопросов и компонентов, необходимых для успешного ведения боевых действий", — сказал Скибицкий.

Давос 2024 — третий день

Напомним, что ранее Вадим Скибицкий заявил, что у руководства России есть несколько целей, которые оно ставит перед своими войсками на 2024 год. В частности, страна-агрессор планирует истощить и полностью уничтожить украинскую противовоздушную оборону, аэродромную сеть, истребители, а также снизить мощность предприятий военно-промышленного комплекса.

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий сказал, что Украина не будет проводить переговоров с Россией ни в одном формате, пока у власти будет Владимир Путин. Поэтому россиянам нужно сменить власть, или же это придется сделать украинцам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе озвучил приоритеты Украины на 2024 год и прокомментировал давление на Украину относительно переговоров с Россией.

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Украина
Давос
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ГУР
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