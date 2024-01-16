Генпрокурор Андрій Костін підбив підсумки візиту української делегації в Давос

Генпрокурор України Андрій Костін. Фото ілюстративне: Facebook Андрія Костіна

Генеральний прокурор України Андрій Костін підбив підсумки візиту української делегації у швейцарський Давос. За його словами, там вона представила другу п’ятірку пунктів Формули миру, серед яких — "Відновлення справедливості", що має допомогти перемогти РФ ще й в судах.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Читайте також:

Костін підбив підсумки Давосу

"Завершено обговорення усіх 10 пунктів Формули. В продовження цього обговорення вже маємо спільну позицію Президента Володимира Зеленського та Президентки Швейцарської Конфедерації Віоли Амхерд щодо проведення у Швейцарії Глобального саміту миру на рівні лідерів держав", — сказав він.

Він також розповів про комплексний підхід до майбутніх судів з РФ, згідно з якими Україна співпрацює з міжнародними партнерами.

"Ми називаємо це "Мережа всеосяжної відповідальності". Всеосяжної, тому що це відповідальність за всі злочини: воєнні злочини, злочини проти людяності, агресію та геноцид, а також компенсація шкоди нашій державі та всім потерпілим", — деталізував Костін.

Додатково, генпрокурор наголосив, що для цього завершення потрібно створити спецтрибунал. За його словами, до групи про створення трибуналу доєдналися більш як 40 країн.

"Україна має перемогти агресора і на полі бою, і у судах. Адже відповідальність агресора це відновлення гідності та справедливості для всіх постраждалих від воєнних злочинів. Відповідальність агресора це також стримування Росії, та будь-якого іншого агресора в іншій частині світу від повторення таких злочинів у майбутньому", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда прибули на дискусійну панель "Український Дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.

Крім того, голова держави провів ряд зустрічей: з прем’єр-міністром В’єтнаму Фам Минь Чинем, з президентом Гани Нана Акуфо-Аддо, з королем Бельгії Філіпом I та прем’єр-міністром Александром Де Кроо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та рядом інших держдіячів.