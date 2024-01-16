Генпрокурор Андрей Костин подвел итоги визита украинской делегации в Давос

Генпрокурор Украины Андрей Костин. Фото иллюстративное: Facebook Андрея Костина

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подвел итоги визита украинской делегации в швейцарский Давос. По его словам, там она представила вторую пятерку пунктов Формулы мира, среди которых "Восстановление справедливости", которая должна помочь победить РФ еще и в судах.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"Завершено обсуждение всех 10 пунктов Формулы. В продолжение этого обсуждения уже есть общая позиция Президента Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Виолы Амхерд относительно проведения в Швейцарии Глобального саммита мира на уровне лидеров государств", — сказал он.

Он также рассказал о комплексном подходе к будущим судам с РФ, согласно которым Украина сотрудничает с международными партнерами.

"Мы называем это "Сеть всеобъемлющей ответственности". Всеобъемлющей, потому что это ответственность за все преступления: военные преступления, преступления против человечности, агрессию и геноцид, а также компенсация ущерба нашему государству и всем потерпевшим", — детализировал Костин.

Дополнительно генпрокурор подчеркнул, что для этого завершения нужно создать спецтрибунал. По его словам, к группе по созданию трибунала присоединились более 40 стран.

"Украина должна победить агрессора и на поле боя, и в судах. Ведь ответственность агрессора — это восстановление достоинства и справедливости для всех пострадавших от военных преступлений. Ответственность агрессора — это также сдерживание России и любого другого агрессора в другой части мира от повторения таких преступлений в будущем", — сказал он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда прибыли на дискуссионную панель "Украинский Дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Кроме того, глава государства провел ряд встреч: с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо, с королем Бельгии Филиппом I и премьер-министром Александром Де Кроо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и рядом других госдеятелей.