Генерал Скібіцький у Давосі назвав головні цілі Росії на 2024 рік

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький. Фото: Новини.LIVE

У керівництва Росії є декілька цілей, які воно ставить перед своїми військами на 2024 рік. Зокрема, країна-агресор планує виснажити та повністю знищити українську протиповітряну оборону, аеродромну мережу, винищувачі, а також знизити потужність підприємств військово-промислового комплексу.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.

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За словами Скібіцького, Росія хоче повністю знешкодити українську ППО, знищити нашу аеродромну мережу та бойові винищувачі. Влада Росії поставила також ще одну мету на цей рік — зниження потужностей ВПК України, тому що держава почала виробляти багато зразків озброєння, які заважають Росії.

Генерал нагадав головну мету РФ, яку їй досі не вдається досягти. Йдеться про повну окупацію Донецької та Луганської областей і утримання окупованих територій та продовження активних бойових дій.

Військові можливості РФ

Заступник начальника ГУР проаналізував також ракетні удари по Україні в період з грудня по січень. Як вказує Скібіцький, зараз РФ збільшила свій сухопутний контингент до 462 тис. Разом з тим зросла і кількість артилерії, зокрема відремонтованої та зі складів.

"Щодо Чорноморського флоту, вони намагалися ізолювати північно-західну частину Чорного моря. Єдина їх перевага, що вони можуть використовувати ракети "Калібр". Але можливості РФ дещо обмежені, наразі флот у Новоросійську. Будемо мінімізувати цю загрозу", — зазначив генерал.

Скібіцький вважає, що бойові дії будуть продовжуватися і надалі, Росії вдається відновлювати втрати. Однак, резерву для наступу на деяких напрямках фронту у них не вистачає. Генерал заявив, що росіяни не спроможні на наступальні дії, проте можуть вести активні штурмові і тактичні дії.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький на економічному форумі в Давосі заявив, що Україна не буде проводити переговорів з Росією у жодному форматі, доки при владі буде Володимир Путін. Тому росіянам потрібно змінити владу, або ж це доведеться зробити нам.

Додамо, у другий день форуму виступив Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна тепер може збивати літаки, яких "ще ніхто не збивав". Те саме стосується російських ракет.