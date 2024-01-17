Генерал Скибицкий в Давосе назвал главные цели России на 2024 год

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий. Фото: Новини.LIVE

У руководства России есть несколько целей, которые оно ставит перед своими войсками на 2024 год. В частности, страна-агрессор планирует истощить и полностью уничтожить украинскую противовоздушную оборону, аэродромную сеть, истребители, а также снизить мощность предприятий военно-промышленного комплекса.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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По словам Скибицкого, Россия хочет полностью обезвредить украинскую ПВО, уничтожить нашу аэродромную сеть и боевые истребители. Власти России поставили также еще одну цель на этот год — снижение мощностей ВПК Украины, потому что государство начало производить много мешающих России образцов вооружения.

Генерал напомнил главную цель РФ, которую ей до сих пор не удается достичь. Речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей и содержании оккупированных территорий, и продолжении активных боевых действий.

Военные возможности РФ

Заместитель начальника ГУР проанализировал также ракетные удары по Украине в период с декабря по январь. Как указывает Скибицкий, сейчас РФ увеличила свой сухопутный контингент до 462 тыс. Вместе с тем, возросло и количество артиллерии, в том числе отремонтированной и со складов.

"По Черноморскому флоту они пытались изолировать северо-западную часть Черного моря. Единственное их преимущество, что они могут использовать ракеты "Калибр". Но возможности РФ несколько ограничены, пока флот в Новороссийске. Будем минимизировать эту угрозу", — отметил генерал.

Скибицкий считает, что боевые действия будут продолжаться и дальше, России удается восстанавливать потери. Однако резерва для наступления на некоторых направлениях фронта у них не хватает. Генерал заявил, что россияне не способны на наступательные действия, но могут вести активные штурмовые и тактические действия.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий на экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина не будет проводить переговоров с Россией ни в одном формате, пока у власти будет Владимир Путин. Поэтому россиянам нужно сменить власть, или же это придется сделать нам.

Добавим, во второй день форума выступил Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина теперь может сбивать самолеты, которых "еще никто не сбивал". Это касается и российских ракет.