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Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що має понад 100 дітей

30 липня 2024 05:25
Чекарьова Марія - редактор
Програміст Павло Дуров заявив, що є біологічним батьком більше ста дітей
Павел Дуров. Фото: Instagram Павла Дурова
Чекарьова Марія - редактор

Засновник мессенджера Telegram і російської соціальної мережі "ВКонтакте" Павло Дуров заявив, що має сотню дітей. Усі ці діти народженні за допомогою ЕКО.

Про це програміст повідомив у понеділок, 29 липня, у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлення Telegram-каналу Павла Дурова

Що відомо про дітей Павла Дурова

За словами Дурова, він є батьком понад сотні дітей у 12 країнах світу, тому що багато років тому став донором сперми, щоб допомогти бездітним подружнім парам. 15 років тому до нього звернувся із проханням здати генетичний матеріал друг, який разом зі своєю дружиною не міг мати дітей. Тоді керівник клініки порадив Дурову здати більше сперми, щоб анонімно допомогти більшій кількості людей.

"Мені щойно сказали, що в мене понад сто біологічних дітей. Як це можливо для хлопця, який ніколи не був одружений і віддає перевагу життю наодинці", — написав засновник Telegram.

Дуров додав, що його заморожена сперма досі є щонайменше в одній клініці ЕКО та може бути використана сім'ями, які хочуть мати дітей.

"Тепер я планую відкрити початковий код, щоб моїм біологічним дітям було легше знайти один одного", — підсумував програміст.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Павло Дуров повідомив, що компанія Apple звернулася до нього із проханням щодо обмеження доступу до деяких каналів у мережі для українських користувачів, аби ті не могли використовувати їх із метою військової пропаганди.

Також ми повідомляли, що Павло Дуров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Під час цієї розмови програміст пояснив, чому не веде бізнес у США.

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