Программист Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более ста детей

Павел Дуров. Фото: Instagram Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram и российской социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что у него есть сотня детей. Все эти дети родились с помощью ЭКО.

Об этом программист сообщил в понедельник, 29 июля, в своем Telegram-канале .

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Скриншот сообщения Telegram-канала Павла Дурова

Что известно о детях Павла Дурова

По словам Дурова, он является отцом более ста детей в 12 странах мира, потому что много лет назад стал донором спермы, чтобы помочь бездетным супружеским парам. 15 лет назад к нему обратился с просьбой сдать генетический материал друг, который вместе со своей женой не мог иметь детей. Тогда руководитель клиники посоветовал Дурову сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу людей.

"Мне только что сказали, что у меня более ста биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один", — написал основатель Telegram.

Дуров добавил, что его замороженная сперма до сих пор находится по меньшей мере в одной клинике ЭКО и может использоваться семьями, которые хотят иметь детей.

"Теперь я планирую открыть исходный код, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга", — подытожил программист.

Напомним, в апреле 2024 года Павел Дуров сообщил, что компания Apple обратилась к нему с просьбой об ограничении доступа к некоторым каналам в сети для украинских пользователей, чтобы те не могли использовать эти ресурсы с целью военной пропаганды.

Также мы сообщали, что Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе этого разговора программист объяснил, почему не ведет бизнес в США.