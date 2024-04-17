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Дуров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону — основні тези розмови

17 квітня 2024 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дуров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону — основні тези розмови
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, який нещодавно спілкувався з Путіним.  Він наголосив у необхідності спілкуватися з журналістами, які представляють різні політичні погляди.

Відповідне інтерв'ю вже з'явилося на YouTube-каналі Карлсона уночі 17 квітня. 

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Що сказав Дуров в інтерв'ю Карлсону

Як відомо, розмова відбулась ще у лютому, тоді, коли Карлсон брав інтерв'ю в Путіна. Однак була опублікована лише кілька годин тому у відеоформаті. 

Під час цієї зустрічі Дуров розповів, що не вірить у безпеку платформ, розроблених у США. Він також додав, що американські корпорації Apple і Google, а не уряди, чинять великий тиск на роботу його програми. 

За словами програміста, до нього прикута пильна увага з боку російської ФБР і американських служб безпеки. Ба більше, навіть були спроби завербувати його технічного співробітника для "зливу" інформації. Дуров наголосив, що це також стало причиною, чому він не веде бізнес у США. Крім того, раніше у Сан-Франциско на нього напали невідомі з погрозами. 

Також під час розмови він згадав, що Telegram після штурму Капітолія 6 січня 2021 року отримував погрози від представників як Демократичної, так і Республіканської партії США.

Розповідаючи про успіхи та статистику свого месенджера, Дуров повідомив, що кількість користувачів Telegram протягом 2024 року може перетнути позначку в один мільярд осіб. 

Закінчили розмову тим, що російський підприємець висловив підтримку тому, що робить американський мільйонер Ілон Маск для розвитку свого X (раніше Twitter).

Нагадаємо, 10 квітня Дуров заявив, що месенджер Telegram досяг аудиторії в 900 мільйонів користувачів за місяць. Половина з них щодня користуються застосунком.

Додамо, останнім часом у соцмережах активно шириться тема про блокування Telegram в Україні. Про необхідність такого рішення також активно говорять в уряді. Своєю чергою представники Служби безпеки пояснили, чи можливе таке рішення та чим месенджер все-таки може бути корисним для України.

США
соцмережі
Telegram
інтерв'ю
Такер Карлсон

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