Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – основные тезисы разговора arrow

Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – основные тезисы разговора

17 апреля 2024 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – основные тезисы разговора
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который недавно общался с Путиным. Он подчеркнул необходимость общаться с журналистами, которые представляют разные политические взгляды.

Соответствующее интервью уже появилось на YouTube канале Карлсона ночью 17 апреля.

Читайте также:

Что сказал Дуров в интервью Карлсону

Как известно, разговор состоялся еще в феврале, когда Карлсон брал интервью у Путина. Однако была опубликована всего несколько часов назад в видеоформате.

В ходе этой встречи Дуров рассказал, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США. Он также добавил, что американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают большое давление на работу его программы.

По словам программиста, к нему приковано пристальное внимание со стороны российской ФБР и американских служб безопасности. Более того, даже были попытки завербовать его технического сотрудника для "слива" информации. Дуров подчеркнул, что это также послужило причиной, почему он не ведет бизнес в США. Кроме того, ранее в Сан-Франциско на него напали неизвестные с угрозами.

Также во время разговора он упомянул, что Telegram после штурма Капитолия 6 января 2021 года получал угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партии США.

Рассказывая об успехах и статистике своего мессенджера, Дуров сообщил, что количество пользователей Telegram в течение 2024 может пересечь отметку в один миллиард человек.

Закончили разговор тем, что российский предприниматель выразил поддержку тому, что делает американский миллионер Илон Маск для развития своего X (ранее Twitter).

Напомним, 10 апреля Дуров заявил, что мессенджер Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей в месяц. Половина из них каждый день пользуются приложением.

Добавим, в последнее время в соцсетях активно распространяется тема о блокировке Telegram в Украине. О необходимости такого решения также активно говорят в правительстве. В свою очередь представители Службы безопасности объяснили, возможно ли такое решение и чем мессенджер все-таки может быть полезен Украине.

США
соцсети
Telegram
интервью
Такер Карлсон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

11 апреля 2024

20:40 Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто