Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – основные тезисы разговора

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Фото: скриншот с видео

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который недавно общался с Путиным. Он подчеркнул необходимость общаться с журналистами, которые представляют разные политические взгляды.

Соответствующее интервью уже появилось на YouTube канале Карлсона ночью 17 апреля.

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Как известно, разговор состоялся еще в феврале, когда Карлсон брал интервью у Путина. Однако была опубликована всего несколько часов назад в видеоформате.

В ходе этой встречи Дуров рассказал, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США. Он также добавил, что американские корпорации Apple и Google, а не правительства, оказывают большое давление на работу его программы.

По словам программиста, к нему приковано пристальное внимание со стороны российской ФБР и американских служб безопасности. Более того, даже были попытки завербовать его технического сотрудника для "слива" информации. Дуров подчеркнул, что это также послужило причиной, почему он не ведет бизнес в США. Кроме того, ранее в Сан-Франциско на него напали неизвестные с угрозами.

Также во время разговора он упомянул, что Telegram после штурма Капитолия 6 января 2021 года получал угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партии США.

Рассказывая об успехах и статистике своего мессенджера, Дуров сообщил, что количество пользователей Telegram в течение 2024 может пересечь отметку в один миллиард человек.

Закончили разговор тем, что российский предприниматель выразил поддержку тому, что делает американский миллионер Илон Маск для развития своего X (ранее Twitter).

Напомним, 10 апреля Дуров заявил, что мессенджер Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей в месяц. Половина из них каждый день пользуются приложением.

Добавим, в последнее время в соцсетях активно распространяется тема о блокировке Telegram в Украине. О необходимости такого решения также активно говорят в правительстве. В свою очередь представители Службы безопасности объяснили, возможно ли такое решение и чем мессенджер все-таки может быть полезен Украине.