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Замах на прем’єра Словаччини — як відреагували європейські лідери

15 травня 2024 18:50
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Улинець Юлія
редактор
Реакції європейських лідерів на замах на Фіцо
Фіцо з пораненнями садять в машину. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні відреагував на замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявивши, що цей напад є загрозою для словацької демократії. Також на стрілянину відреагувала низка європейських лідерів.

Свої реакції керівники країн ЄС висловлюють у соцмережах. Зокрема, президент Пеллегріні розмістив допис на своїй сторінці у Facebook.

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Петер Пеллегріні наголосив, що інші політичні погляди не виправдовують застосування насильства.

"Я нажаханий тим, до чого може призвести ненависть до іншої політичної думки. Ми не зобов'язані з усім погоджуватися, але є багато способів висловити свою незгоду демократичним і законним шляхом", — заявив президент Словаччини.

"Якщо ми будемо висловлювати інші політичні погляди зі зброєю в руках на площах, а не на виборчих дільницях, ми поставимо під загрозу все, що ми побудували разом за 31 рік словацького суверенітету", — додав він.

Пеллегріні побажав прем'єр-міністру якнайшвидшого одужання.

Реакція європейських лідерів на замах на словацького прем’єра

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан:

 

"Я глибоко вражений жахливим нападом на мого друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми молимося за його здоров'я та якнайшвидше одужання! Хай благословить Господь його та його країну!"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск:

 

"Новини зі Словаччини, що шокують. Роберте, мої думки з тобою у цей тяжкий момент".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

 

"Я рішуче засуджую мерзенний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Подібні акти насильства не мають місця в нашому суспільстві та підривають демократію, наше найцінніше спільне благо. Мої думки — з прем'єр-міністром Фіцо та його родиною".

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак:

 

"Шокований, почувши цю жахливу новину. Усі наші думки з прем’єр-міністром Фіцо та його родиною".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц:

 

"Я глибоко шокований новиною про напад на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. В європейській політиці не повинно бути насильства. У ці години мої думки з Робертом Фіцо, його родиною та громадянами Словаччини".

Нагадаємо, сьогодні у Словаччині сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо.

Повідомляється, що нападника, який вчинив стрілянину, вдалося затримати і Фіцо вже госпіталізовано. Стан прем'єр-міністра Словаччини вкрай важкий. Він отримав 2-3 постріли в різні частини тіла, зокрема у груди та живіт.

Президент України Володимир Зеленський засудив напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і висловив підтримку словацькому народу. Фіцо український лідер побажав якнайшвидшого одужання.

стрілянина
Словаччина
Європа
замах
Кримінал
поранення
Роберт Фіцо

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