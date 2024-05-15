Реакції європейських лідерів на замах на Фіцо

Фіцо з пораненнями садять в машину. Фото: Reuters

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні відреагував на замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявивши, що цей напад є загрозою для словацької демократії. Також на стрілянину відреагувала низка європейських лідерів.

Свої реакції керівники країн ЄС висловлюють у соцмережах. Зокрема, президент Пеллегріні розмістив допис на своїй сторінці у Facebook.

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Петер Пеллегріні наголосив, що інші політичні погляди не виправдовують застосування насильства.

"Я нажаханий тим, до чого може призвести ненависть до іншої політичної думки. Ми не зобов'язані з усім погоджуватися, але є багато способів висловити свою незгоду демократичним і законним шляхом", — заявив президент Словаччини.

"Якщо ми будемо висловлювати інші політичні погляди зі зброєю в руках на площах, а не на виборчих дільницях, ми поставимо під загрозу все, що ми побудували разом за 31 рік словацького суверенітету", — додав він.

Пеллегріні побажав прем'єр-міністру якнайшвидшого одужання.

Реакція європейських лідерів на замах на словацького прем’єра

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан:

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

"Я глибоко вражений жахливим нападом на мого друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми молимося за його здоров'я та якнайшвидше одужання! Хай благословить Господь його та його країну!"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск:

"Новини зі Словаччини, що шокують. Роберте, мої думки з тобою у цей тяжкий момент".

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

I strongly condemn the vile attack on Prime Minister Robert Fico.



Such acts of violence have no place in our society and undermine democracy, our most precious common good.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

"Я рішуче засуджую мерзенний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Подібні акти насильства не мають місця в нашому суспільстві та підривають демократію, наше найцінніше спільне благо. Мої думки — з прем'єр-міністром Фіцо та його родиною".

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак:

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

"Шокований, почувши цю жахливу новину. Усі наші думки з прем’єр-міністром Фіцо та його родиною".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц:

I am deeply shocked by the news of the cowardly attack on Slovakian Prime Minister Fico. Violence must not be existant in European politics. In these hours, my thoughts are with Robert Fico, his family and the citizens of Slovakia. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

"Я глибоко шокований новиною про напад на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. В європейській політиці не повинно бути насильства. У ці години мої думки з Робертом Фіцо, його родиною та громадянами Словаччини".

Нагадаємо, сьогодні у Словаччині сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо.

Повідомляється, що нападника, який вчинив стрілянину, вдалося затримати і Фіцо вже госпіталізовано. Стан прем'єр-міністра Словаччини вкрай важкий. Він отримав 2-3 постріли в різні частини тіла, зокрема у груди та живіт.

Президент України Володимир Зеленський засудив напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і висловив підтримку словацькому народу. Фіцо український лідер побажав якнайшвидшого одужання.